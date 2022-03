Ufficiale: Napoli Basket, arriva l’annuncio a sorpresa del presidente!

Federico Grassi, Presidente del Napoli Basket, attraverso i profili ufficiali della società ha comunicato con un video l’esonero dell’allenatore Pino Sacripanti. Decisione arrivata in seguito alla sconfitta interna contro il Varese per 74-82, che vede il Napoli scivolare al 13 posto in classifica.

Gevi Napoli Basket – Campionato Italiano A1 – Copyright: PasqualexGargano

Di seguito le parole del Presidente nel corso del comunicato: “Ringrazio il pubblico per il supporto nonostante la brutta prestazione, ci ha sostenuto fino alla fine. La società ha deciso di esonerare il tecnico Pino Sacripanti dopo la sconfitta interna maturata contro il Varese. La società ringrazia l’allenatore per quanto fatto in questi due anni a Napoli, per averci riportato in serie A e per aver contribuito a portare il basket napoletano a livello nazionale. Ci metteremo subito a lavoro per scegliere il nuovo allenatore.”