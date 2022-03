Cassano senza freni: “Se succede alla Juve, anche il Napoli dovrà vergognarsi”

Nel corso della Bobo Tv in diretta questa sera su Twitch, Antonio Cassano ha così commentato l’avvincente corsa scudetto in Serie A: “Il Milan è meritatamente primo. ha rivoluzionato tutti i pronostici. L’Inter per me resta la favorita, ma rischia di perdere questo scudetto che è più facile degli altri anni. La Juve? Solo un matto può puntare su di loro, ma se le prime tre davanti si fanno superare tutte e tre dovranno vergognarsi”.

Torino-Inter, episodio Ranocchia-Belotti

Cassano si è poi soffermato sul discusso e chiacchierato episodio in Torino-Inter tra Belotti e Ranocchia: “Ho sempre pensato che il Var fosse uno scandalo e questo mi dà conferma. L’arbitro ha sbagliato, ma la cosa gravissima è non chiamarlo a rivederlo. Io sono interista, ma è stato fatto un furto al Torino“.