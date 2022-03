“Mai visto un errore così”, che bordata verso l’arbitro di Torino-Inter!

Nella serata di ieri, l’Inter non è riuscita ad andare oltre l’1-1 sul campo del Torino, trovando il pareggio solamente nel recupero con Alexis Sanchez.

Tuttavia, ciò che ha fatto maggiormente arrabbiare i tifosi granata (e non solo) è stato un calcio di rigore clamorosamente negato alla squadra di Juric, che si sarebbe potuta portare sul 2-0.

Ranocchia Belotti rigore

C’è stato, infatti, un contatto piuttosto evidente tra Ranocchia e Belotti, con il difensore dell’Inter che ha steso in area l’attaccante del Torino, senza che però venisse decretato il penalty.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, analizzando l’episodio, si scaglia contro Guida e Massa, rispettivamente arbitro e addetto VAR: “Al Torino manca un rigore clamoroso e non ci sono scusanti né per non averlo visto in campo né, soprattutto, per non averlo rilevato al VAR: è il più grosso errore da quando questo esiste“.