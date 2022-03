“Il Napoli era il favorito per lo scudetto, ma ha ragione Spalletti”: ragionamento a SKY

Gara fondamentale quella tra Verona e Napoli per le ambizioni scudetto dei partenopei. Dopo il K.O. casalingo contro il Milan, gli azzurri hanno un solo risultato disponibile per continuare nella corsa al primo posto: la vittoria.

Non sarà comunque facile ottenere i tre punti, il Verona è un avversario assai ostico da affrontare. A commentare la sfida è stato il giornalista Giancarlo Padovan dagli studi di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato:

FOTO: Getty – Napoli

“Il Napoli era la mia grande favorita per la vittoria per lo scudetto, ma la sconfitta in casa contro il Milan ha ridotto questa convinzione. Quindi ha ragione Spalletti: se il Napoli non vince oggi, è fuori dalla corsa scudetto. Già perdere lo scontro diretto in casa è abbastanza emblematico sull’andamento del campionato.

Il Verona, inoltre, è una squadra complicatissima da affrontare. Ha fatto soffrire tante grandi, ha battuto la Juventus e la Roma, e non dimentichiamo che la scorsa settimana è andata a Firenze e ha imposto il pareggio a una formazione che si gioca il posto in Europa. Non regalerà nulla nonostante sia già salvo“.