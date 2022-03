Rabbia Osimhen: l’ha fatto dopo la sconfitta contro il Milan

Victor Osimhen è sempre più determinato a prendersi per mano il Napoli in questa parte finale di stagione. L’attaccante nigeriano è chiamato a un’ulteriore prova di forza dopo una serata in chiaroscuro – per lui e la squadra – del match contro il Milan.

Voglia che l’ex Lille non manca occasione per dimostrarlo con la solita voglia e il solito carattere fumantino che, spesso, ne ha condizionato le reazioni a caldo.

A svelare un retroscena a tal proposito è l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui Osimhen ha completamente distrutto la maschera che gli protegge il volto.

NAPLES, ITALY – MARCH 06: Victor Osimhen of SSC Napoli is challenged by Pierre Kalulu of AC Milan during the Serie A match between SSC Napoli and AC Milan at Stadio Diego Armando Maradona on March 06, 2022 in Naples, . (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Il nigeriano l’ha letteralmente fatta a pezzi domenica notte”, spiega il quotidiano. “Si è accanito sulla maschera al fischio finale, gettandola a terra violentemente. E l’ha rotta. Venerdì sera gli è arrivata quella nuova, leggermente più stretta rispetto a quella mandata in frantumi”.

Osimhen è guarito a tutti gli effetti, ma non si sente ancora pronto a rimettere a posto la maschera: “Il professore Gianpaolo Tartaro e i medici azzurri hanno spiegato a Osimhen che ormai è completamente guarito – si legge – e che può anche fare a meno della maschera protettiva. Ma l’attaccante non vuole saperne: ha rifiutato e ha ribadito che non intende togliersela”.

