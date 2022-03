Mal di casa per il Napoli: il dato al Maradona inchioda gli azzurri

Il Napoli espugna il Bentegodi di Verona mettendosi momentaneamente a tre lunghezze dal primo posto.

Gli azzurri danno prova di avere grande carattere e caparbietà dopo la sconfitta subita al Maradona contro il Milan; sconfitta che poteva essere letale dal punto di vista psicologico per i ragazzi di Spalletti.

Esultanza Osimhen, Verona-Napoli

Napoli sonnolente in casa: il dato spaventa Spalletti

Invece sarà stata l’aria non familiare ed ostile di Verona che ha spinto gli azzurri ad una grande prova. Difatti, se analizziamo le partite giocate quest’anno dal Napoli in casa e in trasferta, si evince un dato particolare: il Napoli a Napoli fa fatica.

I partenopei sono sesti nella speciale classifica delle partite giocate in casa a quota 26 punti, con 23 gol realizzati e 10 subiti.

Se invece consideriamo le partite giocate in trasferta, il Napoli è primo con ben 34 punti, 11 gol subiti e 28 realizzati.

Il Maradona è ancora una fortezza?

A tal punto la domanda sorge spontanea, è ancora una fortezza il Maradona? La risposta, basandosi su questi dati, è certamente negativa.

Il Napoli in casa non riesce ad esprimersi al meglio, le cause potrebbero essere due: la forte pressione che si respira nel tempio del più grande di tutti i tempi o forse il mancato sostegno costante da parte dei tifosi. Quello che dovrebbe essere una fortezza, il Maradona, è divenuto terra di conquiste.

È ora di invertire rotta, il Maradona deve essere la roccaforte degli azzurri per raggiungere traguardi importanti.