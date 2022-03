LIVE – Verona-Napoli 0-1 (16′ Osimhen): assist di Politano, incornata vincente di Osimhen!

Buon pomeriggio cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Verona-Napoli, 29esima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri, in un ambiente particolarmente ostile, oggi cercano i tre punti per tenere acceso il sogno scudetto, fondamentali dopo il K.O. con il Milan. Inoltre un successo terrebbe lontana la Juventus in grande rimonta.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ceccherini, Gunter, Sutalo; Faraoni; Tameze, Ilic, Depaoli; Barak; Caprari, Simeone. Allenatore: Tudor.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian; Politano, Osimhen, Lozano. Allenatore: Spalletti.

QUI GLI AGGIORNAMENTI: