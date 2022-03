“Basta con questo giochino”, Spalletti su Zielinski: succede a Dazn!

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la grande vittoria contro il Verona.

Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn

In particolare, ha commentato l’assenza dal primo minuto di Zielinski, di seguito le sue parole:

Zielinski cosa deve fare per ritornare il giocatore che tutti noi conosciamo?

“Zielinski non ha giocato una partita sempre con questo giochino, deve allenarsi e fare quello che ha sempre fatto.

È un calciatore che mira a giocare trofei importanti e dunque deve allenarsi con più forza se non gioca una partita. Può capitare che uno non gioca una partita in una rosa come quella del Napoli, non gli fa niente. Torna domani e va più forte della settimana scorsa. Quando facevo il calciatore anche io mi comportavo così se non giocavo”.