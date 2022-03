Hellas Verona – Napoli, c’è la notizia: gli azzurri lo faranno oggi alle 17

Domani alle ore 15, allo stadio Bentegodi, il Napoli di Luciano Spalletti sarà impegnato nella complicata trasferta di Verona, contro l’Hellas. In palio, oltre ai tre punti, c’è la possibilità di mantenere viva la speranza scudetto.

Napoli-Verona

Gli azzurri si giocano un grande pezzo di stagione, e sono obbligati a riscattarsi dopo la sconfitta contro il Milan. Nonostante i punti persi nell’ultima sfida di campionato, i partenopei sono in piena lotta scudetto con le due milanesi e la rientrante Juventus.

La trasferta azzurra inizia già oggi, come annunciato in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, la partenza della squadra in direzione Verona, è fissata per questo pomeriggio alle 17 dall’aeroporto di Capodichino.