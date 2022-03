Spalletti suona la carica: “Non viviamo di rimpianti, ma dobbiamo migliorare in un aspetto”

Nella giornata di oggi, Luciano Spalletti, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione al match contro il Verona.

Il tecnico partenopeo ha spiegato il momento psicologico della sua squadra, ma ha parlato anche degli aspetti da migliorare in determinate fasi di gioco che si sono presentate anche nell’ultima sfida contro il Milan.

Napoli-Milan

Di seguito un estratto:

Il Napoli ha fallito ogni volta che si è trovato a un bivio: è una questione psicologica?

“Prima di tutto bisogna dire che non siamo adatti a vivere di rimpianti: la partita con il Milan te ne crea, ma se la si va a studiare, si vede che abbiamo pagato in un’azione che può starci che ci si concede qualcosa. Abbiamo preso troppi gol nelle mischie quest’anno, in quelle occasioni tutti devono avere l’atteggiamento dei difensori, dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. C’è il rammarico di non aver vinto, ma abbiamo delle qualità riconoscibili che dobbiamo riuscire ad usarle. Se portiamo la partita sulle non qualità, soccombiamo”.