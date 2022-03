Spalletti: “Cambio di formazione nel Napoli? Un solo dubbio per il Verona”

Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella consueta conferenza stampa di vigilia al match.

Il tecnico di Certaldo ha analizzato la possibilità di cambiare formazione in vista della sfida di domani contro l’Hellas Verona.

Luciano Spalletti Napoli

Di seguito una estratto della conferenza stampa:

È arrivato il momento di cambiare per dare un segnale al gruppo?

“Si tenta di tenere presente tutto. In questo momento abbiamo recuperato diversi giocatori, abbiamo quasi l’intera rosa a disposizione, anche se adesso abbiamo perso anche Meret. Probabile che si vada a cambiare qualcosa da qui alla fine, abbiamo diversi giocatori a disposizione adesso. Di solito ho abbastanza chiara la formazione che farò giocare, ma questa volta mi porterò un solo dubbio fino a domani. Me ne porto solo uno, altrimenti dormo male stanotte (ride, ndr)”.

“Quando si gioca con due centrocampisti e un trequartista, ci sono due possibilità: una è quelle di scendere nella linea dei centrocampisti, l’altra è quella di salire di qualche metro. Se uno dei due mediani si alza di 10 metri, farà il centrocampista, è una cosa normale. Così come quando il trequartista si abbassa per giocare con i mediani e sale l’altra mezzala. Questi tre centrocampisti sono quasi interscambiabili: cambia poco se si parte con due mediani o tre centrocampisti”.