Lobotka tra i migliori: il dato impressionante sul giocatore del Napoli

Nonostante l’amaro in bocca lasciato dalla sconfitta contro il Milan al Maradona, il Napoli viaggia ancora tra i top3 del campionato e occupa un posto da accesso diretto alla Champions League, obiettivo mancato lo scorso anno.

Il miglior acquisto di questa stagione azzurra? Senza dubbio il tecnico Luciano Spalletti, che, oltre ad imprimere una mentalità nuova ai giocatori, è riuscito a rivalorizzare alcuni pezzi della squadra che finora non avevano reso al meglio.

Il primo nome che viene in mente sotto questo profilo è sicuramente Stanislav Lobotka, giocatore su cui ha avuto maggiore impatto la “cura” Spalletti. Lo slovacco, infatti, ha risposto presente in vista della necessità di una sostituzione dettata dalla partenza in Coppa d’Africa di Anguissa, realizzando in campo prestazioni di alto livello.

FOTO: Getty Images, Lobotka

E i numeri parlano chiaro sotto questo punto di vista. Secondo i dati di Who scored, infatti, Lobotka rientra attualmente tra i migliori centrocampisti nei cinque campionati maggiori per passaggi riusciti ed è l’unico in Serie A nella top5. Relativamente a questo parametro, la percentuale del calciatore azzurro è di 93,8%, inferiore solo a Toni Kroos (95%) e Danilo Pereira (94,3%). Il centrocampista del Napoli ha completato più passaggi di Witsel (93,3%) e Gueye (92,9%).