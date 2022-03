Cinque diffidati per il Napoli: rischiano la squalifica contro l’Udinese

Testa al Verona, ma occhio anche all’Udinese. Il Napoli, infatti, conta ben cinque diffidati tra le sue fila, che quindi con un’ammonizione domani pomeriggio, verrebbero squalificati per il match al Maradona.

FOTO: Getty Images, Koulibaly Rrahmani

I giocatori in questione sono Anguissa, Demme, Koulibaly, Rrahmani e Osimhen. Si tratterebbe dunque di assenze importanti da gestire, soprattutto per quanto riguarda la coppia di centrali difensivi. Con l’affaticamento riscontrato da Juan Jesus nell’allenamento di ieri, le cui condizioni sono ancora da definire, infatti, potrebbe essere critico perdere Koulibaly o Rrahmani contro l’Udinese.

La buona notizia per Spalletti, però in questo caso, è il recupero di Tuanzebe, che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e che, con molta probabilità, siederà tra i convocati domani al Bentegodi.