Barak contro il Napoli? Le ultime sulle condizioni del giocatore del Verona

Verona-Napoli, una partita che rievoca inevitabilmente ricordi amari per i tifosi del Napoli, memori dell’esperienza dell’anno passato, e che domani dà agli azzurri una seconda chance. Si scenderà in campo alle ore 15:00 ed entrambi gli allenatori dovranno valutare nell’allenamento di questa mattina le condizioni degli ultimi indisponibili per stilare la lista convocati.

Spalletti attende novità da Lorenzo Insigne, che ha svolto lavoro personalizzato in campo nella sessione di ieri e Juan Jesus, che ha effettuato terapie per un risentimento alla coscia.

Sull’altro fronte le assenze non sono da meno. È a rischio, infatti, la presenza di Antonin Barak, attaccante d’eccellenza della formazione di casa che ha già messo a segno 10 reti. Il giocatore ceco ha manifestato un fastidio all’anca nella partita contro il Venezia, che lo ha tenuto fuori dai giochi a Firenze.

FOTO: Imago, Barak

Secondo quanto riportato da L’Arena potrebbe, però, spuntare la possibilità di una convocazione, dal momento che il giocatore si sta allenando parzialmente con il gruppo quando non impegnato con il suo programma personalizzato.

Dovrebbe, invece, partire titolare Faraoni, mentre resta con alta probabilità fuori dalla lista convocati Miguel Veloso.