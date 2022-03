Allarme in attacco: il dato che deve preoccupare Spalletti

Il Napoli di Spalletti continua ad essere la miglior difesa del campionato, con soli 20 gol subiti, ma il problema in attacco permane. Sul piano realizzativo, infatti, gli azzurri vantano 49 reti messe a segno, che, in confronto alle 54 del Milan e alle 60 dell’Inter, evidenziano un difetto in attacco da non sottovalutare.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha sottolineato un calo di rendimento in zona gol della formazione di Spalletti. Nelle prime 14 partite il Napoli, con una media di due gol a gara, aveva perso solo una sfida (3-2 contro l’Inter a San Siro), mentre adesso c’è stata un’inversione di rotta. Nello stesso numero di partite, infatti, in questa seconda metà del campionato, gli azzurri hanno totalizzato 4 sconfitte e la media gol è scesa a 1,36.

FOTO: Getty Images, Insigne e Politano

Con l’assenza di Osimhen il Napoli aveva sviluppato dei meccanismi di gioco che adesso fanno fatica a conciliarsi con l’attaccante nigeriano, servito troppo di rado dai compagni. Inoltre, rispetto all’anno scorso, il calo sul piano realizzativo è evidente soprattutto per Insigne (7 gol, circa la metà rispetto alla stagione precedente di questi tempi), Politano, fermo ad 1 gol (realizzato contro la Juventus) e Lozano.

Dato l’affaticamento del capitano del Napoli, le cui condizioni saranno da valutare nell’allenamento di questa mattina, Spalletti potrebbe decidere di sostituirlo con Elmas.