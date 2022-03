Tanti big in panchina contro il Verona? Il vero motivo della scelta di Spalletti

Come già constatato in questi giorni di attesa per il match di domenica contro l’Hellas Verona, Luciano Spalletti è orientato a lasciare in panchina diversi titolari.

Tra questi ci sono sicuramente Politano e Zielinski, tuttavia il motivo di questa scelta è molto più semplice di quanto non sembri. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, non si stratta di una punizione ma, semplicemente, di un modo per far tirare il fiato a chi ha giocato di più negli ultimi tempi.

FOTO: Getty – Napoli Politano

Tra questi c’è anche Fabian Ruiz che, stando a quanto affermato da Il Mattino, avrebbe qualche problema di pubalgia.

Del resto, Spalletti praticamente tutta la rosa a disposizione, quindi non sarà così difficile trovare delle valide alternative: prontissimi, in tal senso, Lozano, Mertens e Anguissa.