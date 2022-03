Il dato che fa scalpore: non è mai successo tra Mertens e Osimhen

Nell’importantissima gara di domenica pomeriggio contro l’Hellas Verona, Luciano Spalletti sembra intenzionato a cambiare diversi elementi rispetto all’11 titolare che ha perso contro il Milan.

Tra i possibili cambi di formazione, è probabile un impiego di Dries Mertens dal 1′. Secondo Il Mattino, infatti, il tecnico toscano sarebbe intenzionato a schierare il belga in tandem con l’imprescindibile Victor Osimhen.

FOTO: Getty – Mertens Osimhen Napoli

Per il miglior marcatore nella storia del Napoli questa sarà un’occasione da sfruttare al maglio, dato che Mertens è partito titolare solo 13 volte. Ciò che certamente stupisce, tuttavia, è che nella stagione in corso il 14 non è mai partito dal 1′ insieme al nigeriano.