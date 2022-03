Elysan Park e Sixth Street pronti a darsi battaglia per acquistare il Napoli: la cifra richiesta da De Laurentiis

Nei giorni scorsi Repubblica aveva svelato di un primo interesse di Elysan Park – società di investimento privata che comprende nel suo team anche l’ex stella NBA Magic Johnson – per l’acquisto della SSC Napoli.

Ad oggi, tuttavia, Elysan Park non è l’unica società interessata all’acquisto della società azzurra: c’è anche Sixth Street, altro colosso americano con un asset complessivo da oltre 60 miliardi di dollari.

Napoli De Laurentiis

Con questo nuovo nome, riferito da La Gazzetta dello Sport, non sarebbe da escludere nemmeno la costruzione di un nuovo stadio.

In ogni caso, stando sempre al quotidiano, De Laurentiis non avrebbe ancora deciso se vendere o no il Napoli ma, se decidesse di farlo, avrebbe intenzione di chiedere 700 milioni di euro, cifra che a primo impatto potrebbe essere considerata molto alta.

Tuttavia, se è vero che non ha proprietà immobiliari, la potenzialità del marchio Napoli rimane comunque elevata. Si attendono nuovi sviluppi.