De Laurentiis-Ancelotti, il retroscena: la frase prima dell’esonero

Dopo l’epica vittoria in Champions League del Real Madrid sul Paris Saint-Germain, sono in molti a chiedersi che cosa non fosse funzionato tra Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis.

L’attuale allenatore dei blancos, infatti, ha dimostrato ancora una volta quanto abbia ancora molto da dire e dare al mondo del calcio, indovinando i cambi giusti che hanno aiutato le merengues a supportare uno straripante Benzema e ad eliminare i francesi.

FOTO: Getty – Real Madrid Ancelotti

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il rivela una frase che De Laurentiis avrebbe rivolto ad Ancelotti poco prima dell’esonero: “Carlo, per me non sei fatto per il tipo di calcio che vogliono a Napoli, il calcio a Napoli è un’altra cosa“.

Pensare che oggi queste parole siano un po’ stonate è sicuramente dire poco.