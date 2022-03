Mertens tra presente e futuro: può succedere a Verona, ma il cuore guarda un po’ più in là

Negli ultimi giorni è già stato specificato come, probabilmente, l’avventura a Napoli di Dries Mertens è destinata a concludersi alla fine della stagione in corso.

Nonostante il belga abbia più volte gridato il proprio amore verso la squadra e la città di Napoli, dichiarandosi disponibile ad un cospicuo taglio dell’ingaggio pur di rimanere, dalla società azzurra non sono arrivate proposte concrete.

FOTO: Getty – Napoli Mertens

In ogni caso, secondo il Corriere del Mezzogiorno, quando si avrà la certezza della qualificazione in Champions League – che com’è ben noto farebbe una differenza enorme sui bilanci del Napoli – alcune prospettive potrebbero cambiare.

Per il momento, il club ha ancora il tempo dalla sua ma, come detto, al momento non ci sono segnali di apertura.

Provando invece a pensare al campo e al presente, Tuttosport rivela come domenica, a Verona, Spalletti potrebbe schierare proprio il 14 in coppia con Osimhen, per provare a dimenticare subito la sconfitta contro il Milan