Jorginho torna in Serie A? C’è interesse, ma spunta un problema

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riferisce che per l’ex centrocampista del Napoli Jorginho potrebbe profilarsi un clamoroso ritorno in Serie A.

Questa volta, tuttavia, l’italo-brasiliano potrebbe finire alla Juventus, che già in passato aveva messo gli occhi su di lui.

FOTO: Getty – Chelsea Jorginho

Il contratto in scadenza nel 2023, infatti, rappresenterebbe una bella opportunità per i bianconeri per portarlo via ad un costo non troppo elevato. Dopo le sanzioni inflitte a Roman Abramovič, tuttavia, spunta un problema non di poco conto.

Secondo quanto riporta calcioefinanza.it i calciatori che sono in scadenza con il Chelsea non potranno rinnovare, mentre quelli sotto contratto non potranno essere ceduti. In ogni caso, si attendono nuovi sviluppi di una situazione che si preannuncia infuocata.