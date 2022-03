Verona, Caprari avvisa il Napoli: “Questa volta non lo faremo”

Domenica pomeriggio, il Napoli di Luciano Spalletti affronterà il Verona. Gli azzurri sono chiamati a riscattare la brutta prestazione contro il Milan e a vincere per restare aggrappati al treno Scudetto e tenere distante la Juventus.

Anche il Verona ha serie ambizioni, però. L’obiettivo potrebbe diventare anche la qualificazione in Europa, visto il -5 dalla Lazio.

Verona Caprari (Getty Images)

Verona, Caprari avvisa il Napoli: “Vogliamo giocarcela”

L’attaccante del Verona, Gianluca Caprari, ai microfoni di DAZN ha parlato della sfida di domenica pomeriggio contro il Napoli.

“Quest’anno non dobbiamo accontentarci, non vogliamo farlo. La squadra è forte e può giocarsela con chiunque. Io vorrei fare più punti possibili per vedere dove possiamo arrivare. All’inizio abbiamo avuto momenti difficili ma la squadra era forte e coesa anche fuori dal campo. Non ho mai avuto pensieri negativi. Questa è la mia migliore stagione e al Verona sono riuscito ad esprimere le mie qualità”.