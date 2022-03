Verona-Napoli, succederà domenica al Bentegodi: il dato

Domenica, alle ore 15, si sfideranno al Bentegodi il Verona di mister Tudor e il Napoli di Spalletti. I padroni di casa sono in questo momento noni, a quota 41 punti, e sono da considerare una sorpresa di questo campionato, visto anche il record raggiunto con la Fiorentina. Sono infatti l’unica squadra in Europa, assieme al Liverpool, ad avere tre calciatori già a quota 10 gol in campionato: Barak, Caprari e Simeone.

Gli ospiti invece cercheranno di rialzare il morale, dopo la pesante sconfitta nella sfida scudetto contro il Milan. Cercheranno anche di far dimenticare, quanto più possibile, la delusione del finale della scorsa stagione. Fu infatti proprio il Verona che negò la qualificazione alla Champions League al Napoli, con l’1-1 del San Paolo alla 38esima giornata.

Tifosi Verona, Stadio Bentegodi (Getty Images)

Verona-Napoli, Bentegodi verso il sold out

C’è, insomma, grande attesa da entrambi i fronti. E l’andatura della vendita dei biglietti per Verona–Napoli ne è la prova. Secondo quanto riportato dalla redazione di Hellas1903, i primi settori sono infatti già esauriti, a cominciare dalla Curva Sud e dalle Poltrone Est. Molto probabile che si arrivi al sold out.