Il futuro di Dries Mertens a Napoli è ancora tutto da scrivere. Il suo contratto è ormai prossimo alla scadenza (30 giugno) e il club azzurro quasi esclude la volontà di far scattare l’opzione annuale unilaterale.

Più plausibile pensare che tra le parti si possa sviluppare una trattativa, per capire eventuali margini di manovra che, al momento, sembrerebbero essere minimi.

Verso l’addio? I possibili piani per il futuro

A fare il punto della situazione è il portale tuttomercatoweb.com, secondo cui il Napoli sarebbe propenso a lasciar partire il belga.

NAPLES, ITALY – MARCH 06: Dries Mertens and Kalidou Koulibaly of SSC Napoli react following their sides defeat after the Serie A match between SSC Napoli and AC Milan at Stadio Diego Armando Maradona on March 06, 2022 in Naples, . (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“La sensazione è che il futuro di Ciro Mertens sarà lontano dalla sua amata città campana” si legge. “Il club ha consegnato da tempo i galloni da titolare a Victor Osimhen e come riserva potrebbe inserire un attaccante giovane, rapido, mobile, con le caratteristiche di Mertens, con cui costruire il futuro”.

“Senza dimenticare che Luciano Spalletti e il club azzurro in casa hanno anche Andrea Petagna“, ricorda la medesima fonte. “Centravanti con caratteristiche uniche in rosa e al quale, anche in futuro, il Napoli non vuole rinunciare“.

Francesco Fildi