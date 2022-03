Calciomercato Napoli, una big italiana piomba su Min-Jae: i dettagli

Il Napoli ha seguito Kim Min-Jae nel calciomercato invernale. Gli azzurri si sono messi sulle tracce del difensore coreano del Fenerbahce qualche mese fa ma poi non hanno mai affondato il colpo. L’affare potrebbe essere spostato al mercato estivo ma ora la concorrenza è aumentata e sarà difficilissimo batterla.

Napoli Kim Min-Jae (Getty Images)

Calciomercato Napoli, su Min-Jae c’è la Juventus

Secondo quanto riferito da Ömer Aykut Özaşkin, giornalista del portale turco fotomac.com, sulle tracce di Min-Jae c’è il forte interesse della Juventus. Il gigante coreano ha attirato gli occhi di tanti club importanti in Europa che sono pronti a darsi battaglia in estate. Infatti il classe ’96 piace anche a Porto, Chelsea, Arsenal, Newcastle e Tottenham.

Il Fenerbahce è bottega molto cara e per privarsi del suo difensore chiede 25 milioni di euro. Il Napoli, che ha provato a prenderlo in prestito a gennaio, dovrà compiere uno sforzo importante per tornare sul coreano.