Bologna, nel mirino l’ex allenatore del Napoli per il dopo Mihajlovic

Secondo quanto riportato da Bolognasportnews.it, il presidente del Bologna, Joey Saputo, starebbe valutando un ex allenatore del Napoli per sostituire Mihajlovic. Il numero uno dei rossoblù ha già comunicato all’attuale allenatore la fine della sua esperienza all’ombra della Mole.

L’obbiettivo numero uno pare sia, appunto, Gennaro Gattuso, al Napoli dal dicembre 2019 alla fine della scorsa stagione. Assieme a lui arriverebbe in Emilia il direttore sportivo Giovanni Sartori, in uscita dall’Atalanta dopo la cessione societaria da parte di Percassi.

Napoli, Gennaro Gattuso (Getty Images)

Gattuso ha guidato gli azzurri per 81 partite, con una media punti di 1,89, conquistando 47 vittorie totali. Vinse la Coppa Italia 2019/2020, in finale contro la Juventus, ai rigori, dopo lo 0-0 dei supplementari. Fu, però, anche complice nel disastroso finale della scorsa stagione, in cui il pareggio casalingo all’ultima giornata contro il Verona costò al Napoli la qualificazione alla Champions League.

Nella scorsa estate, dopo l’esperienza al Napoli, ha firmato un biennale da 2 milioni l’anno con la Fiorentina, ma il rapporto non è mai decollato. Dopo meno di un mese il contratto è stato consensualmente rescisso, con Gattuso che non ha mai allenato la Fiorentina in una gara da allenatore. Dopodiché è stato accostato al Tottenham per il resto dell’estate, con cui però non è riuscito a trovare un accordo.