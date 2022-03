Napoli-Milan, Zanini critico: “Insigne era staccato dalla partita”

Nicola Zanini, ex calciatore di Juventus, Napoli e Verona, è intervenuto nel corso della trasmissione “1 Football Club” a 1 Station Radio, per commentare la stagione del Napoli in corso. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni: “Contro il Verona sarà una partitaccia, è una squadra difficilissima da affrontare. Sta bene, è libera di testa, è piacevole da vedere e sta mettendo in difficoltà le grandi squadre. Sarà dura per il Napoli”.

Insigne e Politano male con il Milan. Cambierà qualcosa Spalletti?

“Questo è un problema che avrà Spalletti. Sono d’accordo con voi, ho visto la partita con il Milan. Insigne era staccato dalla partita, solitamente il capitano si vede in questi appuntamenti. Non saprei dire il motivo, era un po’ statico. Probabilmente Spalletti farà a metà: cambierà qualcosina ma senza rivoluzionare la base che lo ha portato fin qua”.

Victor Osimhen, Napoli-Milan . (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Cambi troppo tardivi con il Milan?

“Sì, li ha messi dentro solo alla fine. Sia Anguissa che Elmas, così come gli altri. Spalletti ha diverse opzioni con caratteristiche diverse. Con il Milan ho visto abbastanza isolato Osimhen, lasciato troppo solo dai compagni”.

Quale centrocampista ti piace di più del Napoli?

“Direi Fabian. Un giocatore di grande tecnica che può risolverti le partite con giocate importanti, se segnasse un po’ di più sarebbe il top”.