Vieri in diretta: “Brutta prestazione contro il Milan, il Napoli ha un grande problema”

Durante una live sul proprio canale Twitch, Bobo Vieri è si è soffermato a commentare lo scontro diretto del Maradona tra Napoli e Milan, rimproverando la squadra di Spalletti su alcuni aspetti tattici e caratteriali.

Luciano Spalletti (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Queste le sue parole: “Se vuoi vincere gli Scudetti o queste partite così decisive, non puoi soffrire la pressione mentale. Ho visto un Napoli scollegato, Osimhen era sempre solo avanti e in generale una partita brutta. Queste sono le partite clou che bisogna vincere per fare il salto di qualità ed evidentemente hanno sofferto la pressione”.