Verona, affaticamento per un titolare: la situazione in vista della sfida con il Napoli

Archiviata la sconfitta casalinga contro il Milan, il Napoli agli ordini di Luciano Spalletti prepara la delicata trasferta di Verona di domenica pomeriggio alle ore 15, valida per la 29 giornata di Serie A. Solo un imperativo per la squadra azzurra: vincere, con la necessità di cancellare la sconfitta interna contro i rossoneri e i fantasmi del passato in veste gialloblu, che la scorsa stagione non hanno permesso al Napoli di qualificarsi alla fase ai gironi dell’attuale Champions League.

Darko Lazovic

Il tecnico azzurro Luciano Spalletti potrà contare sull’ampiezza della rosa, che finalmente risulta al completo, così da avere maggiore flessibilità nelle scelte di formazione e nei cambi a partita in corso.

Hellas Verona: affaticamento per un titolare

In casa Hellas sono le condizioni non al meglio di Darko Lazović a tenere in apprensione il tecnico dei veneti Tudor. L’esterno è uscito anzitempo nella scorsa partita contro la Fiorentina a causa di un problema muscolare. Per il giocatore serbo – scrive oggi “L’Arena” – si tratterebbe di un semplice affaticamento muscolare, recuperabile per la sfida di domenica con il Napoli. Restano da monitorare le sue condizioni.