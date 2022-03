Ugolini sicuro: “La società del Napoli deve farsi sentire”

Durante la trasmissione ‘Ne Parliamo Martedì‘, in onda su Canale 8, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini. Ugolini si è soffermato sulla gestione societaria degli obiettivi del Napoli, tra comunicazione e possibili azioni. Di seguito le sue parole:

“Il Milan parte di domenica per Napoli, con Maldini che entra in campo a fine partita e abbraccia tutti, c’è una riconoscibilità e un indirizzo preciso”.

“Non che non ci sia a Napoli, però anche in questo la società deve fissare degli obiettivi. Perché poi arriva il messaggio che lo scudetto non interessa, e l’importante è arrivare tra le prime quattro”.

Napoli, Dries Mertens e Kalidou Koulibaly

“Bisogna dare un indirizzo stagionale, la società potrebbe esporre in una maniera più chiara e netta la propria volontà. Anche il fissare un premio scudetto può essere un messaggio ai calciatori, è come dire ‘Noi ci siamo e ci crediamo’. In certi momenti la società si deve fare sentire in qualche modo e dare un sostegno ai calciatori”.