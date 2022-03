È successo tra i giocatori dopo Napoli-Milan: il retroscena negli spogliatoi

Il Napoli è uscito sconfitto dal Maradona domenica sera, fallendo l’appuntamento fondamentale per la corsa scudetto contro il Milan. Al termine della 28esima giornata di Serie A, infatti, gli azzurri sono scivolati al terzo posto in classifica a -3 dai rossoneri, -1 dall’Inter (con una partita da recuperare) e solo +4 dalla Juventus.

FOTO: Getty Images, Napoli-Milan

La corsa per vincere il campionato è ancora tutta aperta, ma in questo momento ogni passo falso costa caro. Sono dieci le partite che mancano al termine di questa stagione e il Napoli non ha più possibilità di fallire.

La prestazione negativa di domenica sera ha acceso il dibattito tra i calciatori, che rientrati negli spogliatoi hanno avuto un confronto, anche animato, sul match. A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo la quale i giocatori più esperti hanno imputato agli altri di non aver mantenuto alta la concentrazione e di non essersi impegnati a dovere.