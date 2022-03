Miglior difesa per il Napoli, ma Spalletti ha un altro problema

Problemi in attacco per la squadra di Spalletti. Ad accendere i riflettori su questo tema è il Corriere dello Sport. Infatti, sebbene il Napoli vanti la miglior difesa del campionato, con soli 20 gol subiti, sul piano realizzativo i numeri non sono altrettanto entusiasmanti.

Il calo evidenziato è soprattutto relativo a Lorenzo Insigne e Matteo Politano. Lo scorso anno, a questo punto della stagione, il capitano azzurro si trovava a quota 14 gol, mentre oggi ne vanta solamente 7, di cui 6 realizzati su rigore.

Scarso anche l’apporto dell’ala sulla fascia opposta: otto le reti dell’anno passato, contro l’unico gol segnato alla Juventus nella partita d’andata. Con un minutaggio certamente inferiore, anche Hirving Lozano è fermo a quota 4 gol, a differenza dei 9 segnati lo scorso anno.

Dries Mertens e Victor Osimhen, che ha saltato ben otto gare di Serie A in questo campionato, sono fermi a quota sette gol. Gli attaccanti azzurri, quindi, a differenza di quelli delle altre big, occupano una posizione molto bassa nella classifica marcatori.

Mertens Osimhen Napoli (Getty Images)

La crescita maggiore sul piano realizzativo si è riscontrata in Fabian Ruiz, con i suoi tiri dalla distanza. Il centrocampista spagnolo, infatti, è già a quota 6 gol: il suo massimo con la maglia azzurra.

Il Napoli, con 49 reti segnate, come il Sassuolo, è il sesto attacco del campionato dietro Inter, Lazio, Milan, Verona e Atalanta.