De Laurentiis cerca in America: nuove strategie per il Napoli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha affrontato la questione relativa ai rinnovi del Napoli e alla strategia di riduzione dei costi necessaria dopo la difficoltà del periodo pandemico.

FOTO: Getty Images, De Laurentiis

Secondo quanto riportato dal quotidiano, Aurelio De Laurentiis sta cercando nuove strade per poter sostenere il monte ingaggi senza troppi tagli. Pare infatti che il Presidente del club azzurro, attualmente a Los Angeles, stia cercando nuovi interlocutori e partner sul mercato americano per far aumentare i ricavi.

In questo modo diventerebbero più sostenibili le spese relativi agli stipendi dei calciatori. Per il momento, però, la necessità resta quella di fare attenzione al contenimento dei costi, puntando ad abbassare il monde ingaggi di circa il 30%.

I calciatori del Napoli in scadenza di contratto attualmente sono Mertens, Fabian Ruiz ed Ospina, per i quali il club ha ricevuto una serie di offerte e non pare intenzionato a trattenerli. A questo discorso va aggiunto anche quello relativo al rinnovo di Koulibaly, sul quale ricade l’interesse del Barcellona.