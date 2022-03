Sacchi: “La storia conta, il Napoli non ha la cultura del successo”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato della vittoria dei rossoneri contro il Napoli nel big match che ha fatto calare il sipario sulla 28esima giornata. Di seguito le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport:

“Insigne e Politano hanno disputato una gara piuttosto deludente, condizionando lo sviluppo della manovra. Anche Zielinski ha fatto poco.

FOTO: Getty – Insigne Napoli

In ogni caso, va detto anche che il Milan ha difeso in un modo pressoché perfetto. I centrocampisti hanno fatto bene filtro, permettendo ai difensori di affrontare con maggiore tranquillità gli avversari.

La soluzione del Napoli, invece, è quasi sempre stata il passaggio verso Osimhen, corto o lungo che fosse. Il numero nove ha tanto coraggio, è molto veloce e bravissimo tecnicamente, ma non gli si può chiedere di risolvere tutto da solo.

A volte ci si pensa poco, ma la storia di un club conta parecchio. Il Napoli non è abituato a vincere, non ha quella cultura del successo che serve per arrivare in alto”.