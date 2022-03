Playoff Mondiale, Mancini: “Avremmo voluto farlo ma non è stato possibile”

Roberto Mancini, ct della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a poco più di due settimane dagli spareggi validi per la qualificazione al prossimo Mondiale. Ecco quanto evidenziato: “Mancano ancora 20 giorni ai playoff, in questo momento non possiamo permetterci di andare sotto pressione. La prima partita contro la Macedonia sarà difficile. Anche se tutti pensano che sarà facile, non è così. Forse sarà più facile la seconda in Portogallo“.

Il buon momento dei neroverdi Raspadori, Scamacca e Berardi.

“Se ci garantiscono un paio di gol a testa siamo contenti (ride). Stanno migliorando e stanno facendo una grande stagione. Berardi è più avanti di loro. Scamacca e Raspadori stanno crescendo e possono aiutare il Sassuolo e la Nazionale”.

COMO, ITALY – OCTOBER 04: Head coach Italy Roberto Mancini and Leonardo Bonucci of Italy talk during a training session at Appiano Gentile on October 04, 2021 in Como, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Le è dispiaciuto non avere più tempo per preparare le partite con il mancato stop del campionato nel weekend del 20 marzo?

“Non ci sono rimasto male. Ci sarebbe piaciuto, ma se non si è potuto fare, pazienza. Va bene così”.