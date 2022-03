Napoli-Milan, la moviola del contatto Osimhen-Tomori

Ieri sera, negli studi di DAZN, l’ex arbitro e attuale opinionista Luca Marelli ha definito il metodo la partita di Orsato strepitosa.

Secondo Marelli, infatti, il direttore di gara di Napoli-Milan ha assunto un metro di giudizio molto europeo, fischiando in generale poco da entrambe le parti e non concedendo rigore sia nel contatto tra Koulibaly e Bennacer che in quello fra Osimhen e Tomori.

FOTO: Getty – Osimhen Napoli Milan

Tra i due, tuttavia, pareva molto più netto il secondo, quello in favore degli azzurri. Il Corriere dello Sport afferma come al Napoli manchi un rigore netto, che si sarebbe dovuto vedere dal campo ma anche in sala VAR, mentre Valeri “se n’è ben guardato”.

Più neutro il parere de La Gazzeta dello Sport, che afferma che in entrambi i casi il contatto c’è e quanto questi siano al limite. In ogni caso, è evidente come Tomori non trovi mai il pallone.