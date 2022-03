Napoli-Milan è un film già visto che si ripete ciclicamente

Le parole a caldo di Luciano Spalletti, subito dopo la bruciante sconfitta interna contro il Milan, non hanno bisogno di grandi spiegazioni o interpretazioni: “se non reggi le pressioni devi farti da parte e spostarti un po’ più in là“.

Poco dopo, in conferenza stampa, il tecnico toscano ha risposto in modo stizzito a chi gli chiedesse se le numerose sconfitte al Maradona – già quattro su cinque in Serie A – fossero solo un caso, oppure se ci fosse qualcosa di più profondo da analizzare.

FOTO: Getty – Napoli Milan

Sette delle nove sconfitte stagionali sono arrivate al Maradona

Spalletti ha risposto che sì, non si tratta di altro se non di casualità. Allargando il bilancio a tutte le competizioni, però, sette delle nove sconfitte stagionali sono arrivate in casa. E questo è un dato di fronte al quale non si può restare indifferenti.

È il sintomo che, quando sottoposta a pressioni più o meno grandi, ogni tanto il Napoli inciampa. Non è certo la prima volta che succede e, chissà, magari non sarà nemmeno l’ultima.

Ciò che più stupisce, tuttavia, è la ciclicità di questi passi falsi, l’incapacità di piazzare la zampata vincente al momento giusto, guardando sempre gli altri che lo fanno al posto tuo.

FOTO: Getty – Napoli Di Lorenzo Ospina

Tre punti non sono un abisso

Mancano dieci partite alla fine e tre punti di differenza non sono certo una distanza incolmabile, ma rischia di diventarlo presto se il Napoli non impara (e anche in fretta) a “reggere le pressioni”.

Dipenderà molto da quanta voglia ci sarà di smentire tutti e dimostrare che, forse, davvero tutte queste sconfitte interne sono frutto del caso. Quale avversario migliore, per compiere questa missione, dell’Hellas Verona, capace di aprire una ferita che ancora brucia a Castel Volturno?

Una vittoria potrebbe davvero essere la cauterizzazione definitiva per chiudere quella ferita, sperando che, nel frattempo, non se ne aprano altre lungo il tragitto.