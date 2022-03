Marelli sul contatto Osimhen-Tomori: “Non prende mai il pallone, ma giusto non fischiare”

Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la prestazione della terna arbitrale che ha diretto il match dello Stadio Maradona. Marelli ha elogiato l’operato del direttore di gara e ha spiegato gli episodi dubbi in area di rigore.

Luca Marelli Dazn

Di seguito quanto evidenziato:

“Orsato è stato strepitoso. Ha utilizzato un metro europeo che in Italia facciamo ancora fatica ad assimilare. I contatti dubbi in area di rigore, in Europa non vengono nemmeno presi in considerazione. Orsato ha commesso un errore, ovvero l’ammonizione a Giroud. Sia lui che Ospina guardano il pallone. Su Osimhen non c’è rigore e non c’era nemmeno il calcio d’angolo. Tomori non ha mai toccato il pallone. Orsato ha lasciato molto correre ed è giusto così.

Nel contrasto con Koulibaly, Giroud è stato sfortunato. Il contrasto con Koulibaly è falloso e da giallo, ma il taglio è dovuto dai tacchetti in alluminio. Basta un piccolo contatto con i tacchetti e il taglio è molto profondo”.