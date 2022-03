Elysian Park-Napoli: perché la partnership sarebbe una buona notizia

Nelle ultime ore si parla di una possibile partnership tra il Napoli e l’Elysian Park, una società statunitense di investimento privato che collabora con imprenditori dell’universo sportivo. A proposito di questo, a Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live è intervenuto l’economista Fabrizio Vettosi, definendo questa occasione una “buona notizia“.

Aziende a stelle e strisce si stanno avvicinando sempre di più al panorama calcistico europeo ed italiano, ma secondo Vettosi, nessuno ha mai cercato di impiantare un modello americano, incentrando energie e risorse in altri settori, meno determinanti. Di seguito le sue parole:

FOTO: Getty – De Laurentiis

“Elysian Park? Non so se la notizia abbia un concreto fondamento. Ponendo che sia così si tratta di una buona notizia, è una holding di partecipazione focalizzata sull’intrattenimento. Avrebbe capacità di gestire un processo di trasformazione per il nostro calcio. Il modello americano è quello da cui possiamo attingere di più, perché è fortemente basato sulla valutazione dei diritti tv e delle partnership commerciali“.

“Gli insuccessi italiani derivano dal fatto che molti dei gruppi americani, venendo in Italia, hanno pensato di non applicare il loro modello ma focalizzarsi sullo stadio e la parte commerciale. NFL e NBA hanno avuto successo per i diritti tv valorizzati”.

Cosa può nascere con il Napoli? “Possono emergere prospettive positive. Il Napoli ha una base molto fertile e buona per potersi valorizzare e potrebbe essere aiutato da un soggetto con enorme competenza, non c’è un orizzonte temporale breve ma molto lungo“.