De Laurentiis studia la nuova partership: c’entra Magic Johnson!

La bruciante sconfitta per 1-0 contro il Milan fa ancora male al Napoli e a tutti i suoi tifosi.

FOTO: Getty – Napoli Milan

De Laurentiis e Magic Johnson insieme?

La società, tuttavia, non resta ferma a guardare e, secondo l’edizione napoletana di Repubblica, Aurelio De Laurentiis avrebbe avuto già diversi contatti con l’Elysian Park, una società di investimento privata che collabora con imprenditori che operano nel mondo dello sport, ma anche nei settori della tecnologia e dell’intrattenimento.

L’Elysian Park ha diverse sedi – tra cui Los Angeles, New York e Londra – e all’interno del suo team spicca una figura estremamente conosciuta nel mondo dello sport e non solo: Earvin Johnson Jr., noto ai più come Magic Johnson.

L’ex cestista fa dunque parte di una società a cui, certamente, non manca il modo per rendersi accattivante, come si intuisce dal loro motto: “Se stai costruendo qualcosa di avvincente e pensi che potremo renderlo più potente insieme, contattaci”.