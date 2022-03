Alvino non ci sta: “Le palle si mettono sull’albero di Natale”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato la sconfitta degli azzurri contro il Milan di Stefano Pioli.

FOTO: Getty – Napoli Milan

Proprio ai microfoni della radio ufficiale, Alvino non si spiega tutte le critiche che in queste ore sono state mosse verso gli uomini di Luciano Spalletti. La sua reazione è non ha certo bisogno di interpretazioni:

“Come di fa a dire che si perdono le partite perché ai giocatori mancano le palle e il carattere? Smettiamola di parlare di attributi, carattere e palle: le palle si mettono sull’albero di Natale. Ora basta”.