Tomori esalta Osimhen: “È forte e veloce”

Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare l’importante vittoria ottenuta allo stadio Maradona contro il Napoli. Queste le sue parole: “Siamo felici di questa vittoria, lo spogliatoio è molto contento ma abbiamo dieci partite ancora da giocare. Stasera era una partita difficile e siamo riusciti a vincere. Da oggi in poi, però, dobbiamo fare di più”.

Napoli-Milan, Fikayo Tomori

Come e in cosa posso migliorare? “C’è margine per farlo, so che posso migliorare ancora tanto, ma sono concentrato sul gioco della squadra. Giocare con difensori come Romagnoli e Kjær rende tutto più semplice, mi aiutano tanto.”

L’attaccante più difficile da marcare in Serie A? “Ci sono attaccanti molto forti come Lautaro, Dzeko, ma Osimhen è veramente un avversario molto complicato, forte e molto veloce.”