Calore incontenibili al Maradona, sta accadendo prima di Napoli-Milan

Il clima all’esterno del Diego Armando Maradona è già rovente, nonostante manchino poco meno di due ore al fischio di inizio del match scudetto tra Napoli e Milan.

Un fiume di tifosi si è radunato all’esterno dello stadio, nei pressi del punto in cui dovranno arrivare i pullman delle due squadre. I supporters partenopei stanno dando vita ad un vero e proprio show, con tantissimi cori a sostegno della squadra. Centinaia di tifosi carichi come non mai in vista di un match che si prospetta spettacolare.