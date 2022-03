Il “Maradona” è pronto: succederà durante Napoli-Milan

Napoli-Milan rappresenta un’occasione enorme per entrambe le squadre per portarsi – questa volta in solitaria – in vetta alla classifica.

Questa sera non mancherà certamente il supporto del Diego Armando Maradona e, come riferito dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, i tifosi saranno carichissimi: è stato decisamente troppo il tempo trascorso tra restrizioni e stadi vuoti o semivuoti.

Stadio Maradona Napoli

Per questo motivo, come in realtà annunciato già qualche giorno fa dai supporters della Curva B, dalle 20.45 il Maradona sarà pieno di sciarpe svolazzanti.

Saranno migliaia, in un colpo d’occhio assolutamente da non perdere che sarà la cornice perfetta per una sfida così importante.