Spalletti critico in conferenza: “Su Osimhen c’è rigore, ma noi a differenza del Milan non ci lamentiamo”

Luciano Spalletti non le ha certo mandate a dire nella conferenza stampa post partita.

“Non abbiamo fatto male ma abbiamo preso gol su una mischia, poi loro sono stati bravi ad amministrare questo vantaggio. Nella prima mezz’ora non abbiamo fatto male secondo me, poi abbiamo sbagliato alcune scelte. Non abbiamo dato seguito alla preparazione della partita nella parte finale, erano palle importanti.

FOTO: Getty – Napoli Milan Giroud

Obiettivi? I risultati ti portano a dover parlare di più cose, se sei nella via di mezzo devi potere accettare di parlare di entrambe le cose. Da un punto di vista mentale si fa fatica a correre col vento in faccia se sei controvento, ma devi essere bravo a lavorare sulla testa dei calciatori. Domani mattina si viene al campo e si rifanno le cose seriamente e preparate bene.

È un avvertimento per i giocatori? No, è per te. Se domani vieni a Castel Volturno a fare le riprese vedrai come ci alleniamo.

Serie di sconfitte al Maradona? È solo un caso.

Se ho rivisto gli episodi? Il rigore per loro non c’era perché Bennacer gli va addosso. Su Osimhen è rigore, nettissimo. Sono due episodi netti e puliti. La differenza è che loro si lamentano e noi non lo facciamo”.