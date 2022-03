Pioli gongola: “È successo stasera contro il Napoli”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale di Napoli-Milan. Di seguito, quando evidenziato dalla nostra redazione:

“Sono tre punti importanti per la nostra classifica. Abbiamo battuto una squadra forte. Siamo stati premiati dal risultato finale, abbiamo fatto tutto bene. Vincere uno scontro diretto è sempre bello, ma c’è ancora molto da fare da qui in avanti”.

Su Theo Hernandez: “Sulla catena di sinistra spingiamo tanto. Oggi Sandro (Tonali ndr) doveva scalare sulla sinistra e dovevamo stare attenti su Osimhen perché si rischiava l’uno contro uno che Kalulu ha gestito bene. Abbiamo grandi qualità sulla sinistra. È stata una partita difficile, per questo la coppia difensiva ha fatto bene”.

Partita vinta a centrocampo? “La scelta era quella di schierare un centrocampo più robusto. Abbiamo lavorato tanto e bene: siamo stati nella partita e siamo riusciti anche a soffrire, come inevitabile che sia a Napoli”.

Bene con le big e male con le squadre della parte destra della classifica. Come se lo spiega?: “Abbiamo fatto bene nelle partite importanti, ma di qui alla fine non avremo tanti scontri diretti e dobbiamo migliorare contro le squadre che stanno dietro di noi. Tra queste partite non menzionerei lo Spezia, non doveva finire così. Non siamo una squadra perfetta: qualche difficoltà ce l’abbiamo, ma adesso è il momento di dimostrare che abbiamo imparato dai nostri errori. Sarà importante l’atteggiamento e la qualità”.

AC Milan’s Brazilian midfielder Junior Messias (L) fights for the ball with Napoli’s Senegalese defender Kalidou Koulibaly during the Italian Serie A football match between SSC Napoli and Milan AC at the Diego Armando Maradona stadium in Naples on March 6, 2022. (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Su Giroud: “L’idea del club era quella di inserire un giocatore di spessore e che sapesse cosa significa lavorare per vincere. C’è sempre molto bisogno di persone di spessore in una squadra. Bastò una call in estate per capire la persona che è Giroud. Più giocatori forti e seri si hanno, più si fa bene: è questa la filosofia del club”.

Chi è la favorita adesso? “La favorita adesso è l’Inter. Mi dispiace che in questo momento del campionato ci siano dei recuperi da fare. In ogni caso, l’Inter è una squadra molto forte e noi dobbiamo pensare a fare quanti più punti possibili”.

Francesco Fildi