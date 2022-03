Pedullà sicuro: “Napoli forte, ma il Milan è riuscito a farlo”

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di calciomercato, si è espresso al termine di Napoli-Milan.

FOTO: Getty – Napoli Milan

Secondo lui, il Napoli è senz’altro forte, ma i rossoneri sono stati molto bravi tatticamente, in particolare nel “tagliare quasi tutti i fili, grazie ad un pressing alto e ad una prestazione di alto livello”.

Qualcosa, evidentemente, non ha funzionato tra gli uomini di Spalletti. Secondo Pedullà, tuttavia, merita particolare attenzione Leao, “sempre più decisivo per quello che fa, anche se non segna”.

#Napoli forte, ma il #Milan tatticamente ha tagliato quasi tutti i fili con un pressing alto e una prestazione di alto livello. #Leao sempre più decisivo per quello che fa, anche quando non segna — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) March 6, 2022