Spalletti non ci sta: “Se non sai reggere alle pressioni è quasi impossibile vincere e devi spostarti”

Luciano Spalletti ha parlato al termine di Napoli-Milan, gara vinta dai rossoneri per 1-0 con la zampata decisiva di Olivier Giroud. Queste le sue parole:

“Loro hanno vinto, noi abbiamo perso. Non ci è mancato quasi niente, abbiamo cominciato bene la partita, palleggiando e prendendo il sopravvento in situazioni dove si potevano fare scelte diverse. Abbiamo costruito bene nonostante la loro pressione, ma dopo la mezz’ora abbiamo sbagliato qualcosa e siamo stati poco incisivi nel creare situazioni pericolose.

Nel secondo tempo siamo rientrati sbagliando troppo per le nostre qualità e abbiamo preso un gol che, ai fini del risultato, è stato decisivo.

Napoli Milan Spalletti

Sviluppo della manovra? Dopo la prima mezz’ora e all’inizio del secondo tempo abbiamo faticato di più nello sviluppo, prima no. Dovevamo creare qualche apprensione in più nella fase offensiva, ma per quanto riguarda il palleggio credo sia stata fatta bene. Loro poi hanno abbassato il baricentro e noi abbiamo perso ordine, ma dentro l’area di rigore abbiamo avuto diverse possibilità, pur non trovando mai la soluzione. È finita così.

Anguissa poteva servire? Forse, ma quando tu hai una qualità devi provare a mantenerla. Se perdi palla poi è chiaro che devi andare a recuperarla, avendo bisogno di forza e corsa per andarla a riprendere negli spazi larghi. Abbiamo recuperato alcuni giocatori come Anguissa e Lozano ma sono stati fermi per diverso tempo. Lo stesso Fabian si trascina un problema di pubalgia, non riesce ad allenarsi sempre bene.

Sconfitte con Barcellona e Milan al Maradona? Il livello di tensione sale quando giochi partite come quello di questa sera, i ragazzi se lo sono meritati. È anche vero che, se non sei abituato ad un certo livello di tensione, poi non si vince. Noi dobbiamo essere bravi a mantenere intatte le nostre qualità: per larga parte ci siamo riusciti, in altre occasioni no.

Se non reggi le pressioni devi spostarti un po’ più in là, a Napoli devi giocare un certo tipo di calcio. Dipende tutto da dove nasci, io domani mattina sarò di nuovo pronto all’allenamento”.