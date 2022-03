Napoli-Milan, le probabili scelte di Spalletti e Pioli: due dubbi per parte

Il grande giorno è finalmente arrivato: questa sera – ormai lo sanno veramente tutti – il Maradona si tingerà d’azzurro per spingere gli uomini di Spalletti verso l’impresa.

Il tecnico toscano potrà finalmente contare su tutta la rosa (ad eccezione degli infortunati Tuanzebe e Malcuit) e, nonostante alcuni giocatori rientrino da un infortunio, le scelte per contrastare il Milan sembrano ormai state fatte.

Ci sono due dubbi per parte, anche se in casa Napoli le decisioni sembrano ormai prese. Come riportano La Gazzetta dello Sport e Sky Sport, ci dovrebbe essere Lobotka al posto di Demme, mentre Politano è in vantaggio su Elmas.

FOTO: Getty – Napoli Politano

Due incertezze anche per Pioli: Messias dovrebbe spuntarla su Saelemaekers, mentre il favorito per il ruolo di trequartista è Kessié, con Bennacer al suo posto in mediana. Vediamo nel dettaglio le probabili formazioni:

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore Luciano Spalletti

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessié, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli