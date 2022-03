Lobotka: “Adoro giocare con Fabian per un motivo, stasera sarà una battaglia”

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN alla vigilia del big match Napoli-Milan che, in caso di vittoria, proietterebbe gli azzurri in testa alla classifica. Di seguito le sue dichiarazioni:

Napoli Milan Lobotka

“Mi piace molto giocare con Fabian Ruiz, lui vuole sempre avere la palla. In generale, comunque, mi piace giocare con tutti.

Il mio unico obiettivo è solo quello di giocare e divertirmi, rendendo felici i tifosi.

Kessié? Non sarà solo una battaglia tra me e lui, ci sono anche altri grandi giocatori. Vedremo come andrà a finire”.